كتاب جديد للأنبا رافائيل بعنوان "أكلت بإرادتى"

صدر عن أسقفية الشباب كتاب جديد لنيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس بعنوان "أكلت بإرادتى" ضمن سلسلة دراسات في العقيدة القبطية الأرثوذكسية.





ويناقش الكتاب قضية علاقة الإنسان بخطية آدم، حسب فكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مستخدمًا نصوص الكتاب المقدس، والآباء الأولين، ونصوص الليتورجيا، ومجمع قرطاجنة، ومجمع أفسس المسكوني.





والكتاب يصلح لكافة الخدام، والشباب المهتم بدراسة الموضوعات العقيدية، ولاجتماعات إعداد الخدام وكافة المهتمين بدراسة العقيدة الأرثوذكسية.





ويتصدر الكتاب أيقونة لـ"أبونا آدم وأمنا حواء"، وكتب على الغلاف الخلفي للكتاب، أن أمنا حواء ظهرت منكسة الرأس، وقد ملأ الحزن ملامحها ورفعت كلتا يديها في محاولة لتغطية وجهها من الندم والخجل، الذى تسببه الخطية دائما، وظهر خلفها شجرة معرفة الخير والشر، والحية القديمة ملتفة على أغصانها بحقدها وكبريائها تنظر لهما.





وظهر أبونا أدم ممسكا بالثمرة التى تسببت في سقوطه، وسقوط البشرية كلها فيه، لأننا جميعا بنى آدم ومنه وفيه ويتجسد هذا المعنى في رسم وجوه بشرية في جسده، فنحن حقا من صلبه وورثنا الخطية منه كما تعلمنا الكنيسة بأبائها.





وبينما يصطبغ يسار الأيقونة بالألوان الداكنة ليعبر عن الموت الذى دخل إلى العالم بحسد أبليس، مجد في يمين الأيقونة الألوان زاهية مبهجة تظهر فيها يد مخلصنا الصالح مثقوبة فداء عنا، متشبثة بيد أبينا آدم، ليرفعه من وحل الخطية ويسكنه الملكون المعد، ولم يكن ممكنا أن لا نستدعى مشهد الجلجثة، الذى فيه أبطل عز الموت، فالأيقونة تمثل المراحل كافة، تبدأ بالظلام والشر والموت والندم وتننتهي بالنور والبر والقيامة والفرح.