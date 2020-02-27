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أخبار العالم

أنجيلا ميركل متهمة بالمساعدة في اغتيال قاسم سليماني

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تقدمت كتلة حزب "اليسار" بالبرلمان الألماني بدعوى إلى النيابة العامة ضد المستشارة، أنجيلا ميركل وحكومتها، اتهمتها فيها بالتواطؤ والتحريض على قتل قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني،  الجنرال قاسم سليماني.

وتستند الدعوى التي رفعها 8 نواب في البوندستاج عن حزب "اليسار"، إلى أن البيانات حول نشاط الطائرات المسيرة الأمريكية تتدفق عبر قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في مقاطعة راينلاند بالاتينات جنوب غربي ألمانيا.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية وروسية، أعرب المشرعون عن اشتباههم بأن ميركل وأعضاء حكومتها تقاعسوا، معتبرين أنه كان للمستشارة ومجلس الوزراء منع الأمريكيين من اغتيال سليماني لكنهم تغاضوا عن الأمر.

وقال أصحاب الدعوى إن ميركل والوزراء "لم يفعلوا ما يلزم لحماية شبكة رامشتاين للبيانات من استغلالها لشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة على نحو ينتهك القانون الدولي".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية اغتالت قائد فيلق القدس بواسطة قصف لطائرة مسيرة استهدفته أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.

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