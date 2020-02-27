أحمد صلاح: شخصية الأهلي سبب الفوز بلقب البطولة العربية

أكد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض مواجهات قوية للغاية في البطولة العربية للأندية، وكان حاضرًا في الوقت المناسب ليحصد اللقب على حساب الزمالك.





وأشار إلى أن الفريق واجه فرقًا قوية مدعمة بمحترفين مميزين، ورغم ظروف الفريق والإصابات والغيابات، فإن شخصية الأهلي الفريق البطل كانت حاضرة بقوة، لتقود الفريق إلى الفوز باللقب.





ووجه صلاح الشكر إلى كل من ساند الفريق ودعمه، خاصة في الأوقات التي لم يكن موفقًا خلالها، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة في تحقيق إنجازات الموسم الماضي.





وكان الفريق قد تُوج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.



