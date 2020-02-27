التموين: المناطق اللوجستية والأسواق التجارية تخفض أسعار السلع من 25 - 35%.. فرص استثمارية مرتقبة بالمحافظات.. الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية خلال أيام

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم العشماوي:





الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية خلال أيام إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية يخفض أسعار السلع من 25 - 35% فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية بالمحافظات









أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل.









وقال الدكتور إبراهيم عشماوى إن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع والحد من الهدر والفاقد من هذه السلع، وأيضًا تقليل تكاليف النقل، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35%.





أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية خلال ايّام حيث سبق وتم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.









وأشار إلى الموافقة على إنشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها، لافتا إلى أن البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.









وكشف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين عن استثمارات أجنبية كبيرة ستضخها شركات كبرى خلال منتصف شهر مارس المقبل فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى، مؤكدا أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة.









ولفت إلى أنه تم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل قائلا:" هذه المشروعات تنفذ حاليا على ارض الواقع " كما انه جار طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.