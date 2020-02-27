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تعليم

محافظ شمال سيناء يوافق على إنشاء مدرسة للثروة السمكية ببئر العبد

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:59 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يوافق علي إنشاء مدرسة للثروة السمكية ببئر ا
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احمد صالح
التقي اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء، مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة برئاسة محمد زاهر.

ووافق المحافظ ،علي إنشاء مدرسة زراعية متخصصة للثروة السمكية ، علي ان يتم تخصيص ارض لها بجوار بحيرة البردويل ، او إنشاء قسم خاص للثروة السمكية بمدرسة بئر العبد الصناعية.

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وتقرر إنشاء صندوق لدعم التعليم للصرف منه على مختلف الأنشطة على مستوى المحافظة. و سيخصص للصرف منه على دعم الأنشطة التعليمية نظرا لعدم وجود موارد كافية لذلك في المدارس بسبب عدم تحصيل الرسوم الدراسية كاملة من الطلاب.

وطالب المحافظ بتفعيل دور مجلس الأمناء ، على مستوى المدارس مع إيجاد ضوابط محددة لعمل مجالس الأمناء بالمدارس دعما للأنشطة والعملية التعليمية.

وأكد المحافظ، على أن هناك سوء توزيع للمدرسين في مختلف التخصصات ويجب إعادة مراجعة ذلك للقضاء على العجز في بعض التخصصات والمدارس وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقرر المحافظ الحد من عمل المدرسين في الوظائف الإشرافية إلا بتصديق شخصى منه، وذلك للحد من عجز المدرسين في بعض التخصصات.

وقرر المحافظ ، تنظيم دورات تدريبية لتدريب بعض المدرسين على الآلات الموسيقية الجديدة لامكان تشغيلها والاستفادة منها مع الاهتمام بطابور الصباح في المدارس وعزف النشيد الوطنى وتحية العلم يوميا لتقوية الحس الوطنى لدى الطلاب .

وحث المحافظ على ضرورة الاهتمام بالحدائق في المدارس، مشيرا إلى إجراء مسابقة لأحسن حديقة وأنظف مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية والمحافظة.

ووافق علي تثبيت العمالة المؤقتة الذين صدر بهم قرار سابق عام ٢٠١٧ م بإجمالي 148 موظفا من بينهم 138 فنيا و10 عمال علاوة علي تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمديرية بتنشيط الرحلات والمسابقات خارج المحافظة لمرحلة التعليم الأساسي على وجه الخصوص وعدم وجود موارد تكفى لتنفيذ العديد من الأنشطة .

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