المصريين تشارك بفريق 2003 في كأس الأكاديميات 2020

تستعد أكاديمية المصريين لكرة القدم للمشاركة بفريق مواليد 2003 في بطولة كأس الأكاديميات لعام 2020 وعن آخر الاستعدادات للبطولة اجري الفريق مؤخرا مباراة ودية مع فريق الكوم الاحمر بملعبه ورغم خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين إلا أن الفريق أدي مباراة طيبة وتألق اللاعبون احمد اسكو وعاصم عصام وعمار مصطفي خلال المباراة.





يشرف على الفريق مدير الأكاديمية كابتن اسامة عبد اللطيف لاعب المصرية للاتصالات والسكة الحديد السابق ويضم الجهاز الفني المدربين كابتن علاء غريب المدير الاداري للأكاديمية سيد شوقي الرفاعي ومحمود عادل كابتن محمد جمال (عطا) مدربين حراس المرمي و قائمة اللاعبين بلال اسامه.محمد عمرو بدر . عبد الرحمن محمد صلاح . عمار مصطفي . محمود ابراهيم . زياد شريف . زياد محمد رجب . احمد عادل عزت . يحيي ابراهيم . زياد محمد حمدي . عبد الرحمن رزق كامل . .زياد عادل . عمرو خالد السيد . محمد احمد تايسون . كريم سعيد . مهاب عماد . محمد مصطفي بيبو . عمر عمرو بدر . عاصم عصام . احمد سمير . عمر يسري احمد حسام . مروان عماد الدين . سيف سعيد.



