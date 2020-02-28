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تعليم

آخر موعد للتقديم في المنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية .. اليوم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:45 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد للتقديم في المنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية هو اليوم 28 فبراير 2020.

وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أن هذه البرامج تشمل المنح الدراسية للدراسات الجامعية – برنامج المنح الدراسية للماجستير، برنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وتنوعت مجالات الدراسة المتاحة بهذه البرامج فتضمنت ( الزراعة المستدامة – التعليم – التعليم من أجل التنمية المستدامة – تغير المناخ – الطاقة – المدن المستدامة – إدارة النفايات - مجالات العلوم الاجتماعية - الاقتصاد والتمويل والصيرفة الإسلامية - الابتكار وتنمية البنية التحتية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية – الصحة - المياه والنظافة الصحية - التلوث بالبلاستيك والمواد البلاستيكية الدقيقة - التنوع البيولوجي - الكيمياء الخضراء - النمو السكاني).



وأكدت وزارة التعليم العالي ، أن هذه البرامج والمنح الدراسية تعد جزءًا مهمًا من المبادرات الإنمائية التي يقودها البنك لتشجيع التكنولوجيا وتبادل المعارف بين الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وهي مصمّمة لجذب الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات وبناء الكفاءات المناسبة اللازمة لتمكين المجتمعات وتحقيق خطط التنمية الوطنية والعالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزارة التعليم العالي ، إلى أن هدف هذه البرامج هو توفير فرص تعليمية للطلاب الشباب المتفوقين في أدائهم الأكاديمي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء لكي يتابعوا دراساتهم لنيل شهادة دراسية من إحدى الجامعات العامة/الحكومية وتلقي تدريبًا في مجالات محدّدة لتمكين المجتمعات المحلية دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الخماسي لرئيس البنك.

وأفادت وزارة التعليم العالي بأنه يمكن الاطلاع على شروط ومميزات هذه المنح وآليات تقديم الطلبات خلال الضغط هنا.
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