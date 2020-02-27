مؤسسة مجدي يعقوب: المركز سيعالج 80 ألف مريض سنويًا .. فيديو

قال الدكتور مجدي اسحاق المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب أن تكلفة إنشاء المستشفى الجديد تبلغ 250 مليون دولار إضافة إلى أدوات التجهيزات التي تصل إلى نحو 40 مليون دولار.





وأضاف إسحاق خلال لقاء له على هامش تكريم الدكتور مجدي يعقوب في الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم أن ما سيتم إنشاؤه سيكون مركزا طبيا وليس مستشفى لأنه سيكون مركزا علميا متكاملا لأنه سيكون قادرا على علاج 12 ألف مريض وإجراء عمليات جراحية لهم في العام الواحد.





وتابع المدير التنفيذي لمستشفى القلب أن المركز سيكون قادرا على علاج ما يقرب من 80 ألف حالة خلال العام.





وأشار الدكتور مجدي اسحاق أن المركز سيكون قادرا على علاج 12 ألف مريض قلب خلال السنة بين عمليات وقساطر عن 80 الف مريض بالعام وسيكون هناك مركز كبير للأبحاث على مساحة 5000 متر ومركز ابتكارات على مساحة 2000 متر .



