عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية عن تكريم مبارك: دولة الشرف العظمى

كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، مقالا هاما تحت عنوان مصر الوفية لعطاء الأبناء والشهامة في نجدة الأشقاء ..دولة الشرف العظمي.





وكتب توفيق في مقاله أنه لم يكن مفاجئا أو غريبأ على مصر أن تنعي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بل كان أمرا متوقعا وراسخأ في عقيدة الدولة المصرية التي تمثل قوى عظمى في الوفاء والشرف وتقدير عطاء أبنائها فمبارك هو أحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة التي تزين تاريخنا العسكرى كأعظم انتصارات العصر الحديث والذي جسد عظمة مصر وقدرتها على رد الاعتبار والكرامة وإرادتها في تحقيق النصر متى شاءت وكيفما شاءت.









وتابع :" جاء نعى رئاسة الجمهورية في وفاة مبارك کاشفأ عن معدن الدولة المصرية. دولة الشرف والوفاء العظمي.. فقد نعت الرئيس الأسبق ببالغ الحزن و وصفته بأنه أحد قادة أكتوبر المجيدة وقائدا للقوات الجوية خلال معركة وملحمة العبور".









وأكد أن القوات المسلحة أيضا وهى مؤسسة الشرف والوفاء لأبنائها.. وصفته في نعيها بأنه ابن من أبنائها. . وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، وقدمت العزاء لأسرته الصغيرة وأيضا لبيته وأسرته الكبيرة أبناء ورجال ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة.





وأشار إلى أن مبارك قائد عسكرى أعطى بسخاء وضحى وعمل ليل نهار.. وخرج أجيالا. وقاد معركة القوات الجوية وضربتها الأولى فى معركة العبور تاريخه السياسى فى حوزة التاريخ ليقل فيه ما يشاء أما شرف العسكرية المصرية لا يعرف النكران والجحود لأبنائه وأبطاله بل التكريم والعطاء والوفاء لمن أعطوا وضحوا من أجل الوطن وتحقيق النصر واستعادة الكرامة.





ولفت إلى أن مبارك آخر قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر المجيدة ، مؤكدا ان القوات المسلحة لم تبخل في تكريمه و وداعه .

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