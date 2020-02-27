AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية عن تكريم مبارك: دولة الشرف العظمى

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:13 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية
Advertisements
صدى البلد
كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، مقالا هاما تحت عنوان مصر الوفية لعطاء الأبناء والشهامة في نجدة الأشقاء ..دولة الشرف العظمي.

وكتب توفيق في مقاله أنه لم يكن مفاجئا أو غريبأ على مصر أن تنعي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بل كان أمرا متوقعا وراسخأ في عقيدة الدولة المصرية التي تمثل قوى عظمى في الوفاء والشرف وتقدير عطاء أبنائها فمبارك هو أحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة التي تزين تاريخنا العسكرى كأعظم انتصارات العصر الحديث والذي جسد عظمة مصر وقدرتها على رد الاعتبار والكرامة وإرادتها في تحقيق النصر متى شاءت وكيفما شاءت.


وتابع :" جاء نعى رئاسة الجمهورية في وفاة مبارك کاشفأ عن معدن الدولة المصرية. دولة الشرف والوفاء العظمي.. فقد نعت الرئيس الأسبق ببالغ الحزن و وصفته بأنه أحد قادة أكتوبر المجيدة وقائدا للقوات الجوية خلال معركة وملحمة العبور".


وأكد أن القوات المسلحة أيضا وهى مؤسسة الشرف والوفاء لأبنائها.. وصفته في نعيها بأنه ابن من أبنائها. . وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة،  وقدمت العزاء لأسرته الصغيرة وأيضا لبيته وأسرته الكبيرة أبناء ورجال ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة.

وأشار إلى أن مبارك قائد عسكرى أعطى بسخاء وضحى وعمل ليل نهار.. وخرج أجيالا. وقاد معركة القوات الجوية وضربتها الأولى فى معركة العبور تاريخه السياسى فى حوزة التاريخ ليقل فيه ما يشاء أما شرف العسكرية المصرية لا يعرف النكران والجحود لأبنائه وأبطاله بل التكريم والعطاء والوفاء لمن أعطوا وضحوا من أجل الوطن وتحقيق النصر واستعادة الكرامة.

ولفت إلى أن مبارك آخر قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر المجيدة ، مؤكدا ان القوات المسلحة  لم تبخل في تكريمه و وداعه .
 
 ولقراءة نص المقال اضغط هنا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة : مبارك أحد قادة أكتوبر ونتقدم لأسرته وضباط الجيش وللجنود بخالص العزاء

علاء مبارك ينعي والده بهذا الفيديو.. شاهد

رئاسة الجمهورية تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. القوات المسلحة: أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة

من الحرب للسلام.. أبرز محطات مبارك العسكرية

القوات المسلحة تنعي وفاة الرئيس مبارك.. فيديو

الوطنية للصحافة تنعى حسني مبارك

ترشيحاتنا

أحمد نعينع يحيي عزاء مبارك غدا

لم يدفن إلى الآن.. مصير مأساوي يواجه جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

إيه الاستايل ده.. هند صبرى من أحدث ظهور لها من ميلانو

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

بعد أزمة البرنس.. محمد رمضان مع جمهوره فى إمبابة.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي