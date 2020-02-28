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حوادث

حبس شخص لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمنطقة الدرب الأحمر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:00 ص
حبس شخص لاتهامه بانتحال
حبس شخص لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة والاستيلاء على متعلقات المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدّد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بدائرة القسم، تلقت بلاغا من أحد المواطنين (سمكري سيارات) بقيام شخص آخر بإيهامه بأنه رجل شرطة وتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي. 


وبتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المقاهى بدائرة القسم، وتبين أنه "عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، واتُخذت الإجراءات القانونية. 

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