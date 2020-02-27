الرئيس الروسي يكشف حقيقة استخدام شبيه له لأغراض أمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تلقى عرضا لاستخدام شخص شبيه له لأغراض أمنية، لكنه رفض.





وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" قال بوتين إن الفكرة طرحت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما كانت روسيا تخوض حربا ضد الانفصاليين في الشيشان. حيث أجرى بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، عدة رحلات إلى المنطقة أثناء النزاع.





وأحاطت بالرئيس الروسي لسنوات طويلة دائرة من التساؤلات وبات المادة المفضلة لنظريات المؤامرة على الإنترنت، بما في ذلك استخدامه لشبيه لأسباب أمنية.





وأضاف بوتين أنه "رفض فكرة استخدام شبيه له" في كل مناسبة عرضت عليه، عندما سأله أندريه فاندنكو، الصحفي في وكالة تاس الروسية للأنباء. وقال فاندنكو إن عبارة "شبيه بوتين" و "الدليل على استخدام بوتين لشبيه" كانتا من بين أكثر العبارات المستخدمة في عمليات البحث الأكثر شعبية على الإنترنت، المرتبطة باسم الرئيس الروسي.





وسأل فاندنكو بوتين "هل أنت حقيقي"؟ فرد بوتين مؤكدا أنه حقيقي قبل أن ينفي استخدم شبيه له لأسباب أمنية. وأضاف بوتين أن الفكرة طرحت خلال حرب 1999-2009 "في أصعب لحظات محاربة الإرهاب".



