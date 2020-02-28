هويدا الجبالي: يجب تطبيق نظام الساعات المعتمدة بكل الجامعات المصرية

علقت الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس على الأخبار المتداولة خلال الأيام الفترة الماضية ، عن مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات وذلك بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة، وذلك بعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة فيما يتعلق بعدد سنوات الدراسة لكل كلية.





وأكدت الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان نظام الساعات المعتمدة يجب تطبيقه في جميع الكيات المصرية لضمان حق الطالب ومعرفته بما درسه خلال فترة الدراسة وايضا يعطي الفرصة للطالب المجتهد الذي يستطيع أن يستوفي ساعاته المعتمدة بنجاح أن يحصل علي الدرجة العلمية، دون التقيد بضرورة مرور أربع سنوات أو خمس سنوات دراسية ، والعديد من الجامعات المتقدمة تأخذ بهذا التطبيق الذي لا يؤثر على مدى التحصيل العلمي .





وأضافت الجبالي أنه يسمح للطالب باختيار المواد التى يرغب فيها بحرية أكبر كما يستطيع له حق اختيار أستاذه وهو ما يقوى العلاقة بين الطالب والأستاذ، بالاضافة الي وجود المرشد الأكاديمى الذى يعتبر بمثابة مرشد ودليل للطالب، ويحقق هذا النظام نشر ثقافة الحرية المسئولة لدى الطالب بحيث يكون اختيار الطالب لأستاذه على أساس ما يقدمه الأستاذ من مادة علمية







