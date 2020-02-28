AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر يزور المستندات الحكومية بالسلام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:01 ص
تجديد حبس صاحب مكتب
تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر
Advertisements
اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات ، حبس صاحب مكتب كمبيوتر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية مقابل أموال.


وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام صاحب مكتب كمبيوتر الكائن فى دائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المكتب ملكه ، وعُثر داخل على مستندات حكومية جميعهم مزورين ومبلغ مالي 1000 جنيه.

واعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية  وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي  تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى اصدرت قرارها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب مكتب كمبيوتر بمدينة السلام يزور المستندات الحكومية

حبس صاحب مكتب كمبيوتر يزور المستندات الحكومية بالسلام

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

apple تخسر 12 مليار دولار بسبب هذا الهاتف

بدون تعب.. مشروب سحري يخلصك من الكرش في أيام

نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة من دبي.. شاهد

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

اخبار التوك شو.. رسالة حب وتقدير من أبو العينين لـ الرئيس السيسي بعد جنازة مبارك.. تامر أمين يوجه رسالة لـ شيرين.. ومرض منتشر أخطر من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني