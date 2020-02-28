تجديد حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بدار السلام

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويج الهيروين بدائرة القسم فى عزبة خيرالله.

















وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن عاطل يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة عزبة خير الله بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .





وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال تواجده بشارع الحرية بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم وبحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما ومبلغ مالي 1200 جنيه وهاتف محمول.



