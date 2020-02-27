خبير طرق يحذر من وقوع حوادث مشابهة لانقلاب قطار مطروح

قال الدكتور حسن مهدي استاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن هناك مشاكل فى مرفق السكة الحديد والدولة تعمل على حلها.





وتابع خبير الطرق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الفضائية الأولى المصرية": "على راس مشاكل السكة الحديد تآكل البنية التحتية مع ضعف خبرات العنصر البشرى فى التعامل مع الفنيات المتواجدة بالسكة الحديد".





وأوضح: "الدولة أخذت على عاتقها حل مشاكل السكة الحديد وذلك من خلال شراء قطارات جديدة وإستخدام تقنيات جديدة وتقليل العنصر البشري".





وطالب استاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، القيادة السياسية بالعمل على تطوير السكة الحديد على مراحل وفقا لخطط منهجية.





وأردف: "سبب حادث قطار الإسكندرية مطروح يرجع لمشاكل أساسية فى القضبان وعجلات القطار ادت لخروج العربات عن المسار وإنقلابها".





وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.





وأشارت هيئة السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.





يذكر أن قطارا قادما من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.