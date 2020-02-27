AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير طرق يحذر من وقوع حوادث مشابهة لانقلاب قطار مطروح

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور حسن مهدي استاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن هناك مشاكل فى مرفق السكة الحديد والدولة تعمل على حلها.

وتابع خبير الطرق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الفضائية الأولى المصرية": "على راس مشاكل السكة الحديد تآكل البنية التحتية مع ضعف خبرات العنصر البشرى فى التعامل مع الفنيات المتواجدة بالسكة الحديد".

وأوضح: "الدولة أخذت على عاتقها حل مشاكل السكة الحديد وذلك من خلال شراء قطارات جديدة وإستخدام تقنيات جديدة وتقليل العنصر البشري".

وطالب استاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، القيادة السياسية بالعمل على تطوير السكة الحديد على مراحل وفقا لخطط منهجية.

وأردف: "سبب حادث قطار الإسكندرية مطروح يرجع لمشاكل أساسية فى القضبان وعجلات القطار ادت لخروج العربات عن المسار وإنقلابها".

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت هيئة السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

يذكر أن قطارا قادما من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

شاهد أول صور من انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح"

تعرف على سبب انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح".. صور

السكة الحديد: لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج جرار و3 عربات من قطار "الإسكندرية - مطروح".. صور

شاهد .. لحظة نقل مصابي قطار مطروح في سيارات الإسعاف

ترشيحاتنا

ضربْ حتى الموت.. فتاة تقتل والدتها في البحيرة لتعنيفها على هذا الامر

مرتضى منصور يتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي

سوبر جديد في الطريق .. الزمالك يواجه النجم الساحلي على عرش أفريقيا لليد

استقبال أسطورى جديد .. حسام حسن يشعل النادي الأهلي

عاجل.. مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي