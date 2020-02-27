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مجدي يعقوب: أكبر الأطباء في أمريكا تمنوا تعليم طلابهم في أسوان.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:12 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
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محمود محسن
أكد الدكتور مجدي إسحاق المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب أن أحد تلاميذ الدكتور مجدي يعقوب في لندن، وهو الآن رئيس قسم جراحات القلب في ولاية هارفارد، زار أسوان وحضر إحدى العمليات التي أجراها الدكتور مجدي يعقوب. 

واضاف إسحاق خلال لقاء له على هامش تكريم الدكتور مجدي يعقوب في الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم أنه انبهر بما رآه وتعجب من إجراء تلك العمليات الصعبة في مصر . 

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب أن أكبر الأطباء في أمريكا يتمنى أن يرسل أطباء للتدريب على يد الدكتور مجدي يعقوب في أسوان، وتمنى أن يرسل الجراحين ليكتسبوا المهارات الخاصة من الدكتور مجدي يعقوب. 

وقال الدكتور مجدي يعقوب إن هناك عمليات صعبة يتم إجراؤها لخدمة الناس، مشيرا إلى أنه في أحد أكبر الكليات في أمريكا أكد لطلابه انهم إذا أرادوا أن يروا ابتكارا فى العلم والجراحة ان يذهبوا إلى أسوان. 
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