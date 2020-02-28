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مرأة

بصحبة العصافير.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة رياضية تخطف الأنظار

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:16 ص
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها برفقة العصافير عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية.

وظهرت بها سلمى أبو ضيف، ببلوفر باللون الأبيض، ومرتدية معه جاكيت رياضي باللون الأسود والأخضر يبرز عن جمالها، ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سلمى أبو ضيف، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاتح

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال ملامحها، ووضعت فوقة قبعة بيضاء.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع مجموعة من الخواتم لليد لأكمال إطلالتها.
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🍏🦜

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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