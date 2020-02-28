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حوادث

بلطجة ومشاجرة.. تجديد حبس قهوجي لحيازته سلاحا ناريا في دار السلام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:01 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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رامى المهدى
قرر قاضي المعارضات حبس بلطجي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب من اتهامات فى قضايا متنوعة "بلطجة وسلاح ابيض، مشاجرة"، وبحوزته سلاح ناري طبنجة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن قهوجي والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا  طجة، سلاح أبيض، مشاجرة آخرهم قضية دار السلام "بلطجة" والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أخرى "شاجرة" يتردد على دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط  وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري (طبنجة عيار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام ) وعدد 5 طلقات من ذات العيار.

بمواجهته بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده أقر به، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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