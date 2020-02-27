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منى الشاذلي تروي تفاصيل جديدة لـ سقوط مجدي يعقوب لحظة تكريمه بـ الإمارات

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:49 م
السير مجدي يعقوب
السير مجدي يعقوب والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية منى الشاذلي لأول مرة كواليس لحظة سقوط البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي، مضيفة «مكنتش ناوية اني اتكلم عنها خالص واتجاهلها تماما كأنها محصلتش».

وقالت «منى الشاذلي» خلال برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه لحظة سقوط السير مجدي يعقوب أثناء صعوده إلى المنصة لتكريمه، مد المتواجدون على منصة التكريم أيديهم لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.

وأضافت «منى الشاذلي» أنه في ثوان معدودة نهض مرة أخرى ووقف شامخا، موضحة أن هذا الموقف لقى أثرا إيجابيا وليس سلبيا والجميع تعاطف واستحضر كل المشاعر الطيبة، والجميع تحدث عنها بصورة إيجابية، خاصة أن 12 ألف شخص الحاضرين في الاحتفالية نهضوا وصفقوا له، وقالت: "لدينا شخص عظيم أٍسمه مجدي يعقوب وتحية لك يا دكتور".

وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.

تم منح الجراح العالمي مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الإنسانية.
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