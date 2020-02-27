منى الشاذلي تروي تفاصيل جديدة لـ سقوط مجدي يعقوب لحظة تكريمه بـ الإمارات

كشفت الإعلامية منى الشاذلي لأول مرة كواليس لحظة سقوط البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي، مضيفة «مكنتش ناوية اني اتكلم عنها خالص واتجاهلها تماما كأنها محصلتش».





وقالت «منى الشاذلي» خلال برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه لحظة سقوط السير مجدي يعقوب أثناء صعوده إلى المنصة لتكريمه، مد المتواجدون على منصة التكريم أيديهم لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.





وأضافت «منى الشاذلي» أنه في ثوان معدودة نهض مرة أخرى ووقف شامخا، موضحة أن هذا الموقف لقى أثرا إيجابيا وليس سلبيا والجميع تعاطف واستحضر كل المشاعر الطيبة، والجميع تحدث عنها بصورة إيجابية، خاصة أن 12 ألف شخص الحاضرين في الاحتفالية نهضوا وصفقوا له، وقالت: "لدينا شخص عظيم أٍسمه مجدي يعقوب وتحية لك يا دكتور".



