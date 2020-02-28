عميد زراعة عين شمس: الأزهر الشريف أول مطبق لنظام الساعات المعتمدة.. تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس.. ساندي: حصلت على مجموع ضئيل في الإعدادية وكنت من الأوائل بالثانوية

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تحدث الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بشأن ما يتداول من اخبار حول مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة، بعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة فيما يتعلق بعدد سنوات الدراسة لكل كلية.





وقال جلال خلال تصريحاته الخاصة لـ صدي البلد إن نظام الساعات المعتمدة نظام عالمي واول من طبق هذا النظام الازهر الشريف ثم انتقل الي المانيا وهو في حد ذاته نظام جيد ويجب تطبيقه في جميع الكليات المصرية، وله مميزات عدة منها أنه يراعي الفروق الفردية بين الطلاب في توزيع العبء الدراسي وتنظيمه على حسب قدرات وظروف كل طالب، وبالتالي المفترض أنه يتيح للطالب الفرصة للعمل والتدريب والدراسة في آن واحد، كما يتيح الحرية للطالب في تحديد المقررات التي يرغب بدراستها من ضمن المقررات الاختيارية، وايضا اختيار الدكتور اضافة الي زيادة عدد الساعات الي الطالب المتفوق .



