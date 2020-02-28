_عميد زراعة عين شمس: الأزهر الشريف أول مطبق لنظام الساعات المعتمدة
_تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس
_ساندي: حصلت على مجموع ضئيل في الإعدادية وكنت من الأوائل بالثانوية
_منحة مجانية للبرنامج التدريبي "ولد مشروعك" بتجارة عين شمس
تحدث الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بشأن ما يتداول من اخبار حول مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة، بعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة فيما يتعلق بعدد سنوات الدراسة لكل كلية.
وقال جلال خلال تصريحاته الخاصة لـ صدي البلد إن نظام الساعات المعتمدة نظام عالمي واول من طبق هذا النظام الازهر الشريف ثم انتقل الي المانيا وهو في حد ذاته نظام جيد ويجب تطبيقه في جميع الكليات المصرية، وله مميزات عدة منها أنه يراعي الفروق الفردية بين الطلاب في توزيع العبء الدراسي وتنظيمه على حسب قدرات وظروف كل طالب، وبالتالي المفترض أنه يتيح للطالب الفرصة للعمل والتدريب والدراسة في آن واحد، كما يتيح الحرية للطالب في تحديد المقررات التي يرغب بدراستها من ضمن المقررات الاختيارية، وايضا اختيار الدكتور اضافة الي زيادة عدد الساعات الي الطالب المتفوق .
ونوه بأن العنصر الأساسي في نجاح منظومة الساعات المعتمدة يوجه الطالب إلى الطريق السليم والمتابعة المستمرة بناء على ميوله ورغباته وقدراته وحل كافة المشكلات التي تواجهه، ومفترض ان هناك تقويما مستمرا والمناهج عبارة عن مراجع مفتوحة من مصادر متعددة وعدم اقتصار التقويم على الامتحان النهائي فقط، بل على خطوات مرتبطة بعضها ببعض من إجراء البحوث والقراءات والمناقشات.
أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية شاغرة تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بقصر الزعفران داخل الجامعة (حيث ينتهي التقديم من 22/3/2020 )، طبقا للشروط الواردة التي حددها رئيس الجامعة ببطاقة الوصف كالتالي:
- مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.
- قضاء مدة قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
-اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون.
-القدرة على القيادة والتوجيه.
- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.
-شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي
روت الفنانة ساندي خلال ندوة بموقع صدى البلد، تفاصيل حياتها بالمراحل التعليمية، في الطفولة، حتي المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الفندقية، ووصولها إلى مرحلة بكالوريوس سياحة وفنادق.
وتطرق الحديث مع ساندي إلى مرحلة الطفولة ومراحل التعليم التي مرت بها، ونقطة تحول تفكيرها لدخول كلية سياحة وفنادق وأهم الشخصيات المؤثرة في حياتها.
وتحدثت ساندي عن حياتها في المدارس، قائلة إنها حصلت على مجموع ضئيل لم يسمح لها بدخول الثانوية العامة فالتحقت بمدرسة "سياحة وفنادق" وحصلت على مجموع 73 في المائة وكانت من الأوائل.
وأضافت ساندي أنها في جميع المراحل التعليمية لجأت إلى الدروس الخصوصية في بعض المواد ولكن كانت تهتم بالمراجع النهائية حيث كانت الدراسة لا تحتاج إلى دروس بشكل مكثف مثل الثانوية العامة.
وأضافت ساندي أنها خلال فترة مراحلها التعليمية لم تجد شخصية مؤثرة غير مدرس اللغة الفرنسية، حيث كانت تهتم باللغة الفرنسية أكثر من أي مادة أخرى، قائلة، إنها عاندت والدها بسبب الدراسة خلال فترة المرحلة الإعدادية حيث كانت تعمل بالإعلانات وتهتم بها أكثر من الدراسة وهذا كان سببا كافيا لحصولها لمجموع ضئيل.
تقدم كلية تجارة جامعة عين شمس منحة مجانية للبرنامج التدريبي بعنوان "ولد مشروعك " برعاية الدكتور خالد قدرى عميد الكلية، الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ايمن الحماقي منسق مبادرة تكامل بالكلية.
وتنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD منحة مجانية البرنامج التدريبي "ولد مشروعك" وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين ٩،٨ مارس القادم.
وعلى راغبي الاشتراك التوجه لمقر مبادرة تكامل بالكلية الدور الأول مبنى د. حسن غلاب.