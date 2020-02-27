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أخبار العالم

أصابع الاتهام تشير إلى حكومة أردوغان.. انقطاع خدمة تويتر في تركيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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شريف سيد
تعطلت خدمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العديد من الهواتف المحمولة في تركيا، عقب الهجوم الذي استهدف قوات تركية في إدلب السورية. 


واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة التركية في تعطيل تويتر، بسبب الأخبار المتداولة حول الهجوم على القوات التركية. 


وترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي، عقب مقتل العشرات من جنوده في إدب السورية. 


وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء غارات على إدلب السورية.
 

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء مبروك الغزوي، قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي عن مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا. 
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