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أخبار البلد

1400 جنيه للمتر .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ السيدة زينب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:00 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي السيدة زينب .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا  ،  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و1400 للتجاري و900 للإداري و400 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر حتى 10 أمتار  ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 1000 للتجاري و 600 للإداري و300 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الحواري والأزقة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 200 جنيه للسكني و 250 للتجاري و 300 للإداري و200 للصناعي ).
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