1400 جنيه للمتر .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ السيدة زينب





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.





وفي حي السيدة زينب .. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و1400 للتجاري و900 للإداري و400 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر حتى 10 أمتار ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 1000 للتجاري و 600 للإداري و300 للصناعي).



