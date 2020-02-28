تبدأ من 300 جنيه .. ننشر أسعار التصالح في المتر لمخالفات البناء في الأميرية





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.





وفي حي الأميرية .. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع بورسعيد وميدان السواح وشارع الكابلات ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و1400 للتجاري و1100 للإداري و1000 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 700 للتجاري و 550 للإداري و500 للصناعي).



