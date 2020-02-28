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أخبار البلد

تبدأ من 300 جنيه .. ننشر أسعار التصالح في المتر لمخالفات البناء في الأميرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:00 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي الأميرية .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا  مثل شارع بورسعيد وميدان السواح وشارع الكابلات  ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و1400 للتجاري و1100 للإداري و1000 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا   ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 500 جنيه للسكني و 700 للتجاري و 550 للإداري و500 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و 420 للتجاري و 330 للإداري و300 للصناعي ).
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