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برلمان

برلمانى: الاهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:01 ص
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن زيادة النمو الاقتصادي لـ6% وخفض معدلات البطالة يتحقق من خلال زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط كانت فى البرلمان يوم الثلاثاء الماضى واخبرناها بأن أسعار الطاقة غير مناسبة ممثلة فى الكهرباء والغاز وبعض التكاليف الاخرى.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سعر برميل البترول وصل إلى 51 دولارا ، وبالتالى فلابد من خفض سعر برميل البترول فى مصر ، خاصة وأنه سيحدث وفرة تصل إلى حوالى 10 دولارات ، مطالبا بضرورة خفض سعر المحروقات فى أول إبريل المقبل حتى إذا وصلت إلى 25 قرش.

كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الاهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لأننا سيكون لدينا أكثر من مصنع يدخل الخدمة ، مما يعطى دفعة للصناعة من خلال إعادة فتح المصانع المغلقة فى ظل مبادرة البنك المركزى المصرى ، مما سيساهم فى تقليل نسبة البطالة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
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