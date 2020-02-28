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تعليم

كلية الزراعة عين شمس تعلن عن توفير أضاحي العيد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت  كلية الزراعة بجامعة عين شمس عن بدء توفير أضاحي العيد (عيد الأضحي المبارك)وسوف يتم فتح باب الحجر من يوم الأحد الموافق ١مارس ٢٠٢٠بمقر الكلية بشبرا الخيمة ويتم الحجز وفقا للجدول المرفق بالصورة. 

ويجب على المتعاقدين عند الحجز تحديد متوسط الوزن المطلوب عند الاستلام مع العلم أنه قابل للزيادة أو النقص في حدود ٣٠ كيلو للبقري والجاموس و٥كيلو الكباش البلدي والبرقي.

ويتم تحديد السعر النهائي للكيلو قائم بداية شهر ذي الحجة والسعر لا يشمل تكاليف النقل من المزرعة إلى مكان الاستلام مع إمكانية الاستلام من موقع المزرعة مباشرة بمعرفة المتعاقد

كلية الزراعة عين شمس تعلن عن توفير أضاحي العيد
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