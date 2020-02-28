كلية الزراعة عين شمس تعلن عن توفير أضاحي العيد

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس عن بدء توفير أضاحي العيد (عيد الأضحي المبارك)وسوف يتم فتح باب الحجر من يوم الأحد الموافق ١مارس ٢٠٢٠بمقر الكلية بشبرا الخيمة ويتم الحجز وفقا للجدول المرفق بالصورة.





ويجب على المتعاقدين عند الحجز تحديد متوسط الوزن المطلوب عند الاستلام مع العلم أنه قابل للزيادة أو النقص في حدود ٣٠ كيلو للبقري والجاموس و٥كيلو الكباش البلدي والبرقي.





ويتم تحديد السعر النهائي للكيلو قائم بداية شهر ذي الحجة والسعر لا يشمل تكاليف النقل من المزرعة إلى مكان الاستلام مع إمكانية الاستلام من موقع المزرعة مباشرة بمعرفة المتعاقد



