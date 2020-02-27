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توك شو

علي الدين هلال: "ظرف صحي" سبب عدم حضوري جنازة مبارك.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:42 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
كشف علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سبب عدم حضوره جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأضاف هلال في تصريحات تليفزيونية، :"  تلقيت أكثر من مكالمة هاتفية من أكثر من صديق للتعرف على سبب عدم حضوري لجنازة مبارك العسكرية، وسبب عدم حضوري هو ظرف صحي".

وتابع:"  نظري تأخر بشكل كبير ولا استطيع ان أسير في أي مكان عام إلا برفقة مرافق وكان من الصعب إدخال مرافق في حشد يحضره رئيس الدولة وفضلت عدم الحضور ولكنني سأشارك في العزاء يوم الجمعة المقبل".

وأكمل على الدين هلال:"  رد فعل الدولة المصرية تجاه وفاة مبارك محترم يعكس أن مصر دولة مؤسسات  تحترم الأصول".

وأردف هلال: "تصرف رئيس الدولة والقوات المسلحة ومجلس الوزراء  كان في غاية الروعة  وتعبيرا عن أن مصر دولة مؤسسات وأن من يخدم هذه الدولة يتم تكريمه وله قدره واحترامه".
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