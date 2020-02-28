انتبه.. نوع من الدجاج يباع بالمحلات يسبب مرضا خطيرا

أصدرت وكالة الصحة العامة الكندية بيانًا في الأسبوع الماضي نصحت الكنديين بالتعامل مع منتجات الدجاج المجمد الخام المحضرة وتحضيرها بشكل صحيح وآمن ، في أعقاب تفشي دزينة في جميع أنحاء كندا بمرض السالمونيلا المرتبط بالدجاج الخام ، بما في ذلك منتجات الدجاج المجمد الخام.





إن لم تكن مطبوخة جيدًا ، فإن هذه المنتجات التي تشمل قطع الدجاج ، شرائح الدجاج " الناجتس ، البرغر الدجاج ، ، كفتة الدجاج - تزيد من خطر التسمم الغذائي بالسالمونيلا للأشخاص الذين يتعاملون معهم ويأكلون.





على مدار الـ 16 شهرًا الماضية ، كانت هناك 419 حالة مؤكدة مختبريًا من مرض السالمونيلا تعود إلى منتجات الدجاج المجمد الخام ، وغالبًا ما تكون ناتجة عن نفس النباتات. منذ يوليو ، 2017 ، أدت تحقيقات تفشي المرض إلى سحب سبعة منتجات من الدجاج المجمد.





نظرًا لأن التسمم الغذائي لا يتم الإبلاغ عنه غالبًا ، فمن المحتمل أن يمثل 419 حالة مؤكدة نسبة ضئيلة من الحالات الفعلية.





إليك ما تحتاج إلى معرفته حول السالمونيلا ومنتجات الدجاج المجمد الخام.





كيف يصطدم السالمونيلا بالدجاج في المقام الأول؟





السالمونيلا يحتمل أن تكون على سطح كل الدجاج الخام. تعيش البكتيريا في أمعاء الحيوانات وتفرز في البراز.





يمكن أن يصبح الدجاج ملوثًا حيث يتم ذبحه ومعالجته. قد يحصل محتوى الطيور المعوي على لحوم الدجاج ، ومعدات التجهيز ، وصناديق الأرضية والتخزين. يمكن للعنصر الملوث الحصول على يد شخص يلمس الطعام.



