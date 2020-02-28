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اقتصاد

المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة الاقتصادية ينطلق من الجلالة في 21 مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال محليًا ودوليًا.



يهدف المؤتمر إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم ما يميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين.



وأضاف زكي خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة النقل بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفي للجمعية ، ورئاسة المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعادل اللمعي رئيس لجنة النقل بالجمعية وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، بهدف استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخرًا والخطط المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى

أكد المهندس يحيى زكي الانتهاء من كثير من الملفات العالقة بين الهيئة وبعض الشركاء وانتهت الهيئة الاقتصادية من المفاوضات مع موانئ دبي على إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة ستتم على جزئين الأول منها 5 كيلومترمربع يتم تنميتها ثم يتم تسليم الخمس الأخرى"الجزء الثاني" وتطويره تدريجيًا لكل واحد كيلو مترمربع حتى الانتهاء من المساحة المخصصة للشركة أنه سيتم الإعلان عن بعض الفرص الاستثمارية التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الإعلان عن عقود جديدة يتم توقيعها بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وأجانب والتي من شأنها توفير فرص العمل للشباب المصري فور تنفيذها وهو الهدف الرئيسي الذي تنشده الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020-2025.

وقال رئيس الهيئة أن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل خاصة أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعي "شرق بورسعيد للتنمية" مساحة 4 كيلومتر مربع بنهاية 30 يونيو تم تحسين التربة بها وتجهيزها.

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