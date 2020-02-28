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توك شو

هل كان مبارك محبا للترف.. علي الدين هلال يجيب.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:02 ص
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يكن يرتدي ملابس تبين حبه للترف، مضيفا:" كان يرتدي ملابس جيدة وغير ملفتة لأحد".

وأضاف على الدين هلال في تصريحات تليفزيونية:" مبارك كان لديه قميص معين يرتديه أكثر من مرة، و دخلت منزل مبارك الخاص ووجدته طبيعيا وعاديا جدا، مشابها لمنازل آلاف المصريين".

وتابع على الدين هلال: "تلقيت أكثر من مكالمة هاتفية من أكثر من صديق للتعرف على سبب عدم حضوري لجنازة مبارك العسكرية، وسبب عدم حضوري هو ظرف صحي".

وتابع على الدين هلال: "نظري تأخر بشكل كبير ولا أستطيع أن أسير في أي مكان عام إلا برفقة وكان من الصعب إدخال مرافق في حشد يحضره رئيس الدولة وفضلت مكرها عدم الحضور ولكنني سأشارك في العزاء يوم الجمعة المقبل".

وأكمل على الدين هلال: "رد فعل الدولة المصرية تجاه وفاة مبارك رد فعل محترم يعكس أن مصر دولة مؤسسات  تحترم الأصول".

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