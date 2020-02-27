بعد مقتل جنودها.. تركيا تبدأ قصف مواقع للجيش السوري

بدأت تركيا مساء اليوم، الخميس، قصف مواقع للجيش السوري، في بلدتي نبل و الزهراء بريف #حلب الشمالي.





جاء ذلك على خلفية مقتل عدد من الجنود الأتراك في قصف جوي للجيش السوري بالتعاون مع روسيا على ميليشيات تركيا في إدلب.





وقال المرصد السوري إن 34 جنديا تركيا على الاقل لقوا مصرعهم في القصف، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن عدد القتلى بلغ 9 جنود، لافتة إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الإصابات الخطيرة للجنود.





وقال والي ولاية هطاي إن مروحيات نقلت المصابين من الجنود من سوريا إلى داخل تركيا لافتا إلى أن إصابتهم خطيرة.