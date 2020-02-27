أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن تضافر جهود مسؤوليه ومحبيه تحت مظلة مؤسسة مجتمعية تنموية، تخدم أبناء النادي وأعضائه وجماهيره وتساند المجتمع، من خلال خطة طموحة يتم تنفيذها على مراحل.. على أن يتم الإعلان عن تفاصيل وأهداف كل مرحلة في حينها.. هذا وشهد المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، اليوم، الاجتماع الأول للمؤسسة، وترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي .