أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الخميس على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:
نفي فيصل زيد٬ المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة٬ انتقال الدولي السوري عمر السومة إلى النادي الأهلى المصري، بداية من الموسم المقبل 2020-2021.
كشف الإعلامي إسلام صادق٬ تفاصيل أزمة صالح جمعة٬ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي٬ مع السويسري رينيه فايلر٬ المدير الفني للفريق.
فجر الإعلامي إسلام صادق٬ مفاجأة من العيار الثقيل حول إصابة رمضان صبحي٬ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجددا وعدم لحاقه بمباراتي صن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
تمكن فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت ١٩ سنة بالأهلي من تحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي من تحقيق الفوز على حساب فريق الشمس بنتيجة ٨٢-٧١، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.
أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن تضافر جهود مسؤوليه ومحبيه تحت مظلة مؤسسة مجتمعية تنموية، تخدم أبناء النادي وأعضائه وجماهيره وتساند المجتمع، من خلال خطة طموحة يتم تنفيذها على مراحل.. على أن يتم الإعلان عن تفاصيل وأهداف كل مرحلة في حينها.. هذا وشهد المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، اليوم، الاجتماع الأول للمؤسسة، وترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي .
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 38 لأندية الكرة الطائرة، جوائز أفضل اللاعبين بالبطولة التي أقيمت خلال الفترة من 19 وحتى 27 فبراير الجاري.
توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بطلا للبطولة العربية للأندية بعد الفوز على الزمالك 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على صالة استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي البطولة.