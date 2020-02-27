لجنة أممية تسمح لمنظمة أطباء بلا حدود بإرسال إمدادات طبية لكوريا الشمالية

وافقت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على السماح لمنظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية بإرسال إمدادات طبية إلى كوريا الشمالية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، المعروف رسميا باسم "كوفيد - 19" وذلك على سبيل الاستثناء.





وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن السلطات في كوريا الشمالية رفعت درجات الاستعداد القصوى لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها، حيث من المقرر أن تقوم منظمة "أطباء بلا حدود" بناء على هذه الموافقة بتزويد وزارة الصحة العامة الكورية الشمالية بالإمدادات الطبية، والتي تشمل أجهزة التشخيص ومعدات حماية العاملين في المجال الطبي من الفيروس.





وأشار الراديو إلى أن هذا الاستثناء من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية سوف يطبق حتى العشرين من أغسطس القادم.





وكانت مخاوف كوريا الشمالية من انتقال فيروس "كورونا" إلى أراضيها عبر الصين المتاخمة قد دفعها فى فبراير الماضى إلى إغلاق الحدود المشتركة بين الدولتين ووقف جميع وسائل المواصلات معها.