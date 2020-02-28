ماذا يحدث إذا تناولت الحلبة على الريق

تشير بعض التقارير إلى أن ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يجب أن تستهلك أولًا في الصباح ، ولكن إذا وجدت صعوبة في تطوير مذاقها ، فيمكنك تناولها في الاكلات المختلفة. وجدت دراسة نشرت عام 2015 في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية أن جرعة يومية من 10 غرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن قد تساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني. وذكر أن ماء













فيما يلي بعض الفوائد ، وفقًا لرينكي كوماري ، كبير اختصاصي التغذية في مستشفى فورتيس.





* الألياف القابلة للذوبان في الحلبة ، أو المعروفة باسم methi dana ، تساعد في تقليل الكوليسترول.





* بالإضافة إلى ذلك ، يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض مثل سرطان القولون ويساعد في التعامل مع ارتداد الأحماض أو حرقة المعدة ، واضطراب في المعدة والإمساك.





* إضافة إلى ذلك ، يمكن أن بذور الحلبة المستهلكة بانتظام تدمير الجذور الحرة في الجسم ، وبالتالي منع التجاعيد والبقع الداكنة.





* كما أنه يحفز ضغط العمل والرحم.



