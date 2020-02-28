AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت الحلبة على الريق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:58 ص
الحلبة
الحلبة
Advertisements
ريهام قدري
تشير بعض التقارير إلى أن ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يجب أن تستهلك أولًا في الصباح ، ولكن إذا وجدت صعوبة في تطوير مذاقها ، فيمكنك تناولها في الاكلات المختلفة. وجدت دراسة نشرت عام 2015 في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية أن جرعة يومية من 10 غرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن قد تساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني. وذكر أن ماء



فيما يلي بعض الفوائد ، وفقًا لرينكي كوماري ، كبير اختصاصي التغذية في مستشفى فورتيس.

* الألياف القابلة للذوبان في الحلبة ، أو المعروفة باسم methi dana ، تساعد في تقليل الكوليسترول.

* بالإضافة إلى ذلك ، يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض مثل سرطان القولون ويساعد في التعامل مع ارتداد الأحماض أو حرقة المعدة ، واضطراب في المعدة والإمساك.

* إضافة إلى ذلك ، يمكن أن بذور الحلبة المستهلكة بانتظام تدمير الجذور الحرة في الجسم ، وبالتالي منع التجاعيد والبقع الداكنة.

* كما أنه يحفز ضغط العمل والرحم.

* يستخدم الحلبة أحيانًا كدمة ، وهذا يعني أنه ملفوف بقطعة قماش ، دافئًا ويطبق مباشرة على الجلد لعلاج الألم والتورم أو الالتهابات الموضعية ، ألم العضلات وتورم الغدد الليمفاوية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا

الإمساك والشتاء.. طرق طبيعية لعلاجه بـ ربع جنيه.. ومشروب لذيذ ومغذٍ يعالج مشاكل المعدة ويزيل الحموضة مثل الزبادي

5 أطعمة لسد جوعك في الشتاء دون أن تزيد وزنك

مفعول السحر.. الحلبة علاج لمرض ينتشر فى الشتاء

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة على الريق؟

حرقان المعدة والصدر .. 10 أسباب و5 طرق للعلاج دون أدوية

ترشيحاتنا

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

احذروا بشدة.. أضرار لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاتشب.. تعرف عليها

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

مزعلاكم في إيه.. نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران ورايحين نسهر ويرد على هاني شاكر

حفيد مبارك يرثي جده .. ماذا قال؟.. فيديو جراف

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها