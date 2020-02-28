تركيا تعلن رسميا مقتل 22 جنديا على الأقل في إدلب

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، مقتل 22 حنديا تركيا في قصف جوي نفذه الطيران السوري على القوات التركية في إدلب.





وكان المرصد السوري قد أعلن مقتل 34 جنديا فيما قالت تركيا إن 9 جنود فقط لقوا مصرهم وأصيب آخرون من جراء القصف، لافتة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة.





وأعلن والى ولاية هطاي التركية ارتفاع عدد القتلى من الجيش التركي إلى 22 جنديا وأن العدد قابل للزيادة نتيجة الإصابات الخطيرة بين الجنود الذين نقلتهم الطائرات المروحية من سوريا إلى تركيا.





وترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي التركي بعد مقتل الجنود الأتراك

وبدأ الجيش التركي في قصف مواقع للجيش السوري في إدلب، ردا على مقتل الجنود.