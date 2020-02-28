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محافظات

رقم كبير .. تعرف على عدد منافذ البيع الخاصة بالدولة في القاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:00 ص
منافذ البيع
منافذ البيع
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عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن المظاهر غير المنسقة المحيطة بمنافذ بيع السلع واللحوم والخضراوات في أحياء القاهرة لا تليق بالعاصمة.


وأوضح في تصريحات صحفية أن العاصمة تمتلك 1200 منفذ بيع مقسمة بين المحافظة والقوات المسلحة ووزارة التموين.


وشدد المحافظ على نوابه ورؤساء الأحياء ضرورة الاستجابة السريعة و الفورية لشكاوى المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وكذلك تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي سياق مختلف أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على ملفين هامين وهما تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.


 وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة ومخالفات البناء إعلاء لكلمة القانون.


كما وجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء ورؤساء شركتي المياه والصرف لجهودهم في التصدي لتجمعات مياه الأمطار.

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