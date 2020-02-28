نشرة كورونا.. إصابة مسئولين.. وإجراءات طارئة من دول العالم.. تزايد الإصابات بشكل جنوني

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والمتابعات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والمحاولات الدولية للحد من تفشي الفيروس وجاءت كالآتي...الإمارات تلغي فعالية رياضية إثر اكتشاف حالتي إصابة بـ كوروناالصحة العالمية تشيد بجهود السعودية في مواجهة فيروس كوروناإيطاليا تنفي تخطيطها لغلق حدودها بسبب فيروس كوروناإيطاليا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب كورونافرنسا تسجل 38 حالة إصابة بفيروس كوروناالأوليمبية المصرية: طوكيو 2020 في موعدها رغم المخاوف من كوروناتعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليهابسبب كورونا.. الجيش الكويتي يعلن تعليق الدراسة في الكليات العسكريةجدل حول إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا.. القصة الكاملةارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في سلطنة عمان لـ 6قبل موسم الحج .. وزارة الصحة توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجدلمنع تفشي كورونا.. اليابان تقرر تعليق الدراسة حتى أبريل المقبل