مديحة عاشور: الصحافة لم تفقد أهميتها وجاذبيتها

أكدت الإعلامية مديحة عاشور أن مجال الصحافة والإعلام من المجالات التي تفتخر بها الدول وتعتبرها مرآة لتقدمها، فكثير من الدول استطاعت استخدام الدور الهام الذى يقدمه الإعلام في إعلاء شأنها والترويج لأفكارها وانجازاتها.
وأضافت "مديحة"، أنه رغم تنوع مصادر المعرفة فى العصر الحالى إلا أن الصحافة لم تفقد أهميتها وجاذبيتها، وبقيت محتفظة بالهالة نفسها التي تجعل الناس يقبلون عليها للتعرف على الأخبار والتحقيقات الصحفية المختلفة، ولمتابعة العديد من المجالا مثل الفن والثقافة والرياضة وغيرها.
جاء ذلك أثناء تكريمها من جريدة“أسرار المشاهير” ،على مسرح مركز التعليم المدنى - وزارة الشباب والرياضة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وكبار الكتاب والإعلاميين، من بينهم نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامى، الإعلامى طارق علام، الفنانة القديرة رجاء حسين، الفنان أحمد ماهر، الفنان شريف باهر، وغيرهم.