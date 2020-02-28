مديحة عاشور: الصحافة لم تفقد أهميتها وجاذبيتها

أكدت الإعلامية مديحة عاشور أن مجال الصحافة والإعلام من المجالات التي تفتخر بها الدول وتعتبرها مرآة لتقدمها، فكثير من الدول استطاعت استخدام الدور الهام الذى يقدمه الإعلام في إعلاء شأنها والترويج لأفكارها وانجازاتها.





وأضافت "مديحة"، أنه رغم تنوع مصادر المعرفة فى العصر الحالى إلا أن الصحافة لم تفقد أهميتها وجاذبيتها، وبقيت محتفظة بالهالة نفسها التي تجعل الناس يقبلون عليها للتعرف على الأخبار والتحقيقات الصحفية المختلفة، ولمتابعة العديد من المجالا مثل الفن والثقافة والرياضة وغيرها.



