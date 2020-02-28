برلمانى: زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % ليس بأمر صعب ، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادى فى الوقت الحالى يصل إلى 5.6 %.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات وجذب الأجنبي ، بالإضافة إلى تحسين الاستهلاك المحلى، وتحريك حركة البيع الشراء.





وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تحسين الاستثمار يستلزم مراجعة أسعار الطاقة و تيسير السياسة النقدية وخفض معدلات الفوائد ، بالإضافة إلى ضرورة ان نعمل بقوة على ملف دعم الصادرات ، خاصة وأننا لدينا متاخرات فى الصادرات ، ولابد أن نهتم بمجال الصناعة التحويلية.





واختتم: نحتاج إلى اكتشافات بترولية وغازية لكى نشجع مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.