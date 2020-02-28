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برلمان

برلمانى: زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:00 ص
النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % ليس بأمر صعب ، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادى فى الوقت الحالى يصل إلى 5.6 %.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات وجذب الأجنبي، بالإضافة إلى تحسين الاستهلاك المحلى، وتحريك حركة البيع الشراء.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تحسين الاستثمار يستلزم مراجعة أسعار الطاقة و تيسير السياسة النقدية وخفض معدلات الفوائد ، بالإضافة إلى ضرورة ان نعمل بقوة على ملف دعم الصادرات ، خاصة وأننا لدينا متاخرات فى الصادرات ، ولابد أن نهتم بمجال الصناعة التحويلية.

واختتم: نحتاج إلى اكتشافات بترولية وغازية لكى نشجع مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
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