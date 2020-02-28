للنساء.. احذري هذه العادة تؤثر علي صحة مثانة

عدوى المسالك البولية تصيب الكثير من السيدات بعدوى بكتيرية تقلل صحة المثانة الرديئة ، يبدأ معظمنا في إدراك أهمية المثانة عندما نبدأ في مواجهة مشاكل مثل عدوى المسالك البولية ، التبول المتكرر. مع تقدمنا ​​في العمر ، يعاني الكثير من الناس من سلس البول .





يميل الكثيرون منا أيضًا إلى الإمساك بالبول لفترة طويلة ، مما قد يؤثر على صحة المثانة بصرف النظر عن التسبب في مشاكل صحية أخرى. نحتاج إلى التأكد من إفراغ المثانة بالكامل في الوقت المحدد ، يقترح Coutinho بعض النصائح للحفاظ على المثانة الصحية.





1. إدارة الإمساك: إذا كنت ممسكًا ، في كل مرة تحاول فيها إخراج البراز ، فأنت في الواقع تمارس ضغطًا أكبر على المثانة وتضعف

العضلات ، وفقًا لكوتينهو. يمكن علاج الإمساك عن طريق تغيير نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي





الماء قبل وقت النوم: إن شرب الكثير من الماء قبل وقت النوم يجعلنا نستيقظ ، ونفسد دورة نومنا ونتبول أكثر. الكثير من الناس يخطئون أيضًا في حمل البول حتى يستيقظون في الصباح. "هذا أمر سيء للغاية لصحة المثانة" ، قال المدرب.





4. لا تحتوي على نسبة كافية من الكحول والكافيين: إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة في المثانة ، فأنت بحاجة أولًا إلى الإقلاع عن الكحول والكافيين حتى تتحسن حالتك.





5. الحفاظ على وزن الجسم: يمكن أن يؤثر الوزن الزائد في الجسم أيضًا على الكلى والمثانة. لذلك قلل وزنك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.





6. تمارين كيجل: تقوي هذه التمارين عضلات قاع الحوض التي تدعم الرحم والمثانة والأمعاء الدقيقة والمستقيم. هذا يساعد أيضًا في معالجة سرعة القذف عند الرجال ويحسن الوظيفة الجنسية عند النساء.





7. التبول قبل الجنس وبعده: يجب على المرأة التبول قبل الجنس وبعده ؛ يجب أن تمسح المرأة من الأمام إلى الخلف لمنع دخول البكتيريا إلى مجرى البول.





8. الملابس الداخلية القطنية: القطن يجف بسرعة ويسمح لبشرتك بالتنفس. حتى الملابس الداخلية الضيقة تحبس الرطوبة التي تخلق الأرض المثالية لنمو البكتيريا.



