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توك شو

قد تصل للموت.. تحذيرات من تناول سمكة الأرنب في هذه الحالة .. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة مها غانم مديرة مركز السموم بجامعة الإسكندرية، إن هناك سمكة تدعى سمكة "الارنب" وان هذه السمكة معروفة بأن جلدها يكون سام و أحشائها أيضا مسمومة.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الأهالي إذا قاموا بسلخها وتنظيفها جيد وإزالة امائعها السامة وبالتالي تكون سمك فيلية وصالحة للأكل.

وتابعت مديرة مركز السموم بجامعة الاسكندرية، أنه إذا حدث تلوث لـ لحم هذه السمكة أو لم يقم بتنظيف الأمعاء جيدا فتكون هذه السمكة مميتة لاي شخص يقوم بأكلها.

وأوضحت  أن الحالات التى تصاب بالتسمم من تناول هذه السمكة لم تكن كثيرة فى الفترة الماضية ولكن منذ أيام قليلة بدأ فى زيادة حالات التسمم بسبب تناول هذه السمكة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات التى دخلت المستشفى تم شفاؤها وغادروا المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة، مضيفة أن هذه السمكة موجودة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
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