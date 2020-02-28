في الخطة الجديدة.. الحكومة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي لـ 6% وخفض معدلات البطالة.. نواب: سيتحقق من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين الاستهلاك المحلي.. ولابد من مراجعة أسعار الطاقة

برلمانى:زيادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات

نائب:هناك عدة آليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 6 %

برلمانى:الإهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى









أكد عدد من النواب أن ز يادة النمو الاقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبى ، بالإضافة إلى تحسين الإستهلاك المحلى ، وتحريك حركة البيع الشراء ، كما أشاروا إلى أن هناك عدة آليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 6 % ، تتحق من خلال زيادة الإنتاج وتصدير المنتج المحلى إلى الخارج ، بالإضافة إلى إستمرار إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى ، كما أوضحوا أن الاهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى ، لأننا سيكون لدينا أكثر من مصنع يدخل الخدمة ، مما يعطى دفعة للصناعة من خلال إعادة فتح المصانع المغلقة فى ظل مبادرة البنك المركزى المصرى ، مما سيساهم فى تقليل نسبة البطالة.





فى البداية قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن زيادة النمو الإقتصادى إلى 6 % ليس بأمر صعب ، خاصة وان معدل النمو الإقتصادى فى الوقت الحالى يصل إلى 5.6 %.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة النمو الإقتصادى إلى 6 % سيتحقق من خلال ضخ الإستثمارات وجذب الإستثمار الأجنبى ، بالإضافة إلى تحسين الإستهلاك المحلى ، وتحريك حركة البيع الشراء.





وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تحسين الإستثمار يستلزم مراجعة أسعار الطاقة و تيسير السياسة النقدية و خفض معدلات الفوائد ، بالإضافة إلى ضرورة ان نعمل بقوة على ملف دعم الصادرات ، خاصة وأننا لدينا متاخرات فى الصادرات ، ولابد أن نهتم بمجال الصناعة التحويلية.





واختتم: نحتاج إلى إكتشافات بترولية وغازية لكى نشجع مناخ الإستثمار خلال الفترة المقبلة





وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان الحكومة في خطتها الجديدة عن إستهداف زيادة النمو الاقتصادي لـ6% وخفض معدلات البطالة أمر إيجابى ، ومن الممكن تحقيقه.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدة اليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الإقتصادى إلى 6 % ، تتحق من خلال زيادة الإنتاج وتصدير المنتج المحلى إلى الخارج ، بالإضافة إلى إستمرار إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى.





وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان : إنخفاض الدولار أمام الجنيه يساهم فى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن إفتتاح الحكومة للمشروعات الإستثمارية المتوقفة يساهم فى تقليل نسبة البطالة.





وقال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن زيادة النمو الاقتصادي لـ6% وخفض معدلات البطالة يتحقق من خلال زيادة الإنتاج ، مشيرا إلى ان وزيرة التخطيط كانت فى البرلمان يوم الثلاثاء الماضى واخبرناها بأن أسعار الطاقة غير مناسبة ممثلة فى الكهرباء والغاز وبعض التكاليف الاخرى.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سعر برميل البترول وصل إلى 51 دولار ، وبالتالى فلابد من خفض سعر برميل البترول فى مصر ، خاصه وانه سيحدث وفرة تصل إلى حوالى 10 دولار ، مطالبا بضرورة خفض سعر المحروقات فى أول إبريل المقبل حتى إذا وصلت إلى 25 قرش.





كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الإهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى ، لأننا سيكون لدينا أكثر من مصنع يدخل الخدمة ، مما يعطى دفعة للصناعة من خلال إعادة فتح المصانع المغلقة فى ظل مبادرة البنك المركزى المصرى ، مما سيساهم فى تقليل نسبة البطالة.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.





وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.