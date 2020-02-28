برلماني يكشف حقيقة بيع أسماك مجهولة المصدر بالأسواق

كشف النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، حقيقة ماتردد عن وجود اسماك مجهولة المصدر فى الأسواق تباع للمواطنين.





وقال البلتاجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الفضائية المصرية"،:"تقدمت بطلب إحاطة للجنتى الزراعة والصناعة، على خلفية ضبطية أعلنت عنها مديرية أمن الجيزة منذ شهور من سمك بلطي فى مدينة أكتوبر من صرف صحي وكان يباع بسعر الكيلو 10 جنيهات.





وأشار عضو مجلس النواب إلى انه هناك 20 ألف مزرعة سمكية بكفر الشيخ، موضحا:"يجب ان نعرف المزارع المرخصة ونوع الأغذية التى تأكلها".





وكان قد تردد مؤخرا، الكثير من الشائعات حول بيع أسماك مجهولة المصدر بالاسواق.