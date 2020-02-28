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مجدي يعقوب: لا أؤمن بفكرة العلاج السياحي أو الطب الاستثماري .. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:47 ص
البروفيسور مجدي يعقوب
البروفيسور مجدي يعقوب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البروفيسور مجدي يعقوب ، جراح القلب العالمي، إنه لا يؤمن بفكرة العلاج السياحي او الطب الاستثماري، لان مصر تحتاج إلى مستوى عالي وأفكار جديدة دائما. 


وأضاف «مجدي يعقوب» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» أن أهم شئ بالنسبة له هو القيم لخدمة الشعب والعلم وليس جذب أموال واستثمارات، ولابد من تصدير العلم والمعرفة والأخلاق والقيم.


وأشار جراح القلب العالمي، إلى أنه يسعى إلى خدمة الشعب ليكون هناك إنتاج على المجتمع بعيدا عن التجارة، مؤكدا أن الأموال ليس هي المرتبة الأولى لكي تدفع الشباب، مصر بها كفاءات.


وشدد على أن أفراد التمريض في مصر كانوا يتعرضون للظلم فترات كبيرة، مؤكدا أن فريق التمريض هام جدا على الرغم من أنهم في بعض الأحيان لا يحصلون على حقوقهم. 


وأوضح أن فريق التمريض جزء أساسي في المستشفى، مؤكدا أنهم إذا أرادوا الاحتكاك بالتجارب الخارجية نقوم بإرسالهم للخارج ويعودوا أكثر طاقة وخدمة للمرضى.
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