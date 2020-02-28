في 7 معلومات .. تعرف على كوبري ومحور خزان أسوان الحر الجديد

مشروعات عملاقة تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث توجد طفرة غير مسبوقة فى العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية مثل مصنع كيما 2 ، ومشروع الطاقة الشمسية بنبان ، بجانب مشروع كوبرى كلابشة الجديد ، وكوبرى دراو الجديد ، بالإضافة إلى كوبرى ومحور خزان أسوان الحر.





ويستعرض "صدى البلد" الضوء على كوبرى ومحور خزان أسوان الحر في 7 معلومات نستعرضها على النحو التالى:





= تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 2 مليار جنيه = تم بدء العمل بالمشروع القومى فى سبتمبر 2019 = كوبرى خزان أسوان الحر بديلًا لكوبرى الخزان القديم

= جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجما

= يصل طول كوبرى وخزان أسوان الحر إلى 4,5 كم وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل إتجاه

= يساهم بشكل مباشر فى استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل ويخدم أيضا حركة الأفواج السياحية فضلًا عن الحركة التجارية والتنقل بين مصر والسودان ضمن المحور الدولي القاهرة / كيب تاون.

= يتكون المحور التنموي من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا بالإضافة إلى 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا.













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