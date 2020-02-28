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الهجرة والعربية للتصنيع يوقعان اتفاقية للشراكة والتصنيع المشترك في مجال أنظمة الألومنيوم الحديثة .. مكرم: البروتوكول لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:06 ص
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
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كريم الخطيب
الفريق عبد المنعم التراس:
= توجيهات رئاسية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بكافة أنواعها
= مصر تتمتع بالإعفاءات الجمركية والاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية 
= توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الألومنيوم والتحول من التجميع إلى التصنيع 
= أهمية رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع بما يحقق صالح المستهلك

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع إتفاقية  للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط في دبي لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة ,بما يلبي احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية .

وقد أشادت "نبيلة مكرم" بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، موضحة أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية.

أكد الفريق عبد المنعم التراس علي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .

كما أشار"التراس" إلي أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الألومنيوم والتحول من التجميع إلى التصنيع التعاون مع  شركة "جوتمان" الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي والتي تعد مجموعة دولية تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم موضحا أهمية رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع بما يحقق صالح المستهلك وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية

وأضاف أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة حيث تتمتع بالإعفاءات الجمركية والإتفاقات التجارية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم ، وهو ما يجعل من الممكن أن تصبح مصر مركزا لتصدير الألومنيوم لدول المنطقة العربية والأفريقية بتكلفة تنافسية .

ووفقا لجوانب الإتفاق أوضح "التراس"أنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والإنشاءات الكبرى المخطط لها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمدن الذكية من أنظمة تزجيج الألومنيوم وقطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني عالية الجودة ، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن التدريب للكوادر البشرية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة.

من جانبه أوضح "نائل مصطفى لطفي أبو العافية "رئيس مجلس إدارة شركة "جوتمان" بفرعها بالشرق الأوسط في دبي أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يلبي إحتياجات قطاعات المشروعات السكنية والتجارية، بمنتجات ألومنيوم هندسية ألمانية توفر بيئة مريحة وتتميز بالاستدامة والآداء مشيدا بخطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي والإمكانيات التصنيعية والفنية المتميزة بها وما لديها من كوادر بشرية مدربة ,إلي جانب ما تتميز به من دقة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأشار "بيتر جروف "الرئيس التنفيذي لشركة جوتمان بالقاهرة " لأهمية عقد شراكة مثمرة مع الهيئة العربية للتصنيع، توفر العديد من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمار للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر ثم التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.
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