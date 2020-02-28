خبير اقتصادي يوضح تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

قال محسن عادل الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة، إن التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي بسبب كورونا لم يكن متوقعا.





وأضاف عادل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن إفريقيا هى الوحيدة القادرة على منافسة قوة الصين الاقتصادية وقد تكون البديل.





وتابع الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة، أن اقتصاد الصين يمثل ما يقرب من 20% من الاقتصاد العالمي، مضيفا أن خسائر الطيران الصينية كانت كبيرة جدا من بداية هذا العام حتى الآن.





وأوضح أن العالم يبحث حاليا عن قائد جديد للاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلات ضخمة وأنه لا يوجد منطقة هادية وقادرة على أن تكون قائدة الاقتصاد فى العالم وهي افريقيا.





وأشار إلى أن مصر تقوم بخطوات اقتصادية رائعة ولكن تحتاج لاهتمام أكثر بالترويج لهذه الخطوات، موضحا أن هناك تأثير إيجابي لوجود فيروس الكورونا فى الصين على الاقتصاد المصري وهو جعل المصنعين يعتمدون بشكل رئيسي على المواد والخامات المصرية فى منتجاتهم.