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توك شو

اخبار التوك شو.. رسالة حب وتقدير من أبو العينين لـ الرئيس السيسي بعد جنازة مبارك.. تامر أمين يوجه رسالة لـ شيرين.. ومرض منتشر أخطر من كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:01 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

وجه النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم جنازة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك العسكرية،  قائلا:"  أحيي الرئيس السيسي على موقفه التاريخي".

قال الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيان الذي خرج من دار الإفتاء اليوم المتعلق بتعليق تأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا يتفق تماما مع أحكام الشريعة.

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن مصر شيعت جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مثواه ورأينا بالأمس مظهرا حضاريا يليق بالوطن.

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي، إن  قتلى الأنفلونزا الموسمية العادية في  العالم  650 ألف حالة وفاة سنويا، وفي كل شهر لدينا 50 مليون حالة انفلونزا موسمية عادية.

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، تعليقا على وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،:" فقدنا أحد قادة أكتوبر العظماء، ولولا  العظماء الذين حرروا سيناء كانت ستظل سيناء محتلة حتى الآن".

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء بعد الإعلان عن إصابتها بورم ليفي على الرحم «ألف سلامة عليكي يا شيري، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا صاحبة أحلى صوت».

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مصر خالية من كورونا وليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بالفيروس، مضيفا أنه تم تخصيص 26 مستشفى على مستوى المحافظات، لتكون بمثابة حجر لأي إصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه لا توجد وفيات فى حادث قطار الإسكندرية - مطروح،  وعدد المصابين 36 حالة خرجوا جميعا عدا حالة فضلنا إستمرارها للإطمئنان عليها.

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