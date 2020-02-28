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الطب رسالة .. مجدي يعقوب: رفضت العمل بمؤسسات ربحية لخدمة الفقراء .. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:45 ص
البروفيسور مجدي يعقوب
البروفيسور مجدي يعقوب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البروفيسور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه عرض عليه كثيرا أن يكون جزءا من منظومة طبية ربحية استثمارية ولكنه في كل مرة الرفض القاطع كان الرد.

وأضاف « مجدي يعقوب» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» أن جراحة القلب والطب بشكل عام هو رسالة، خاصة أن هناك نسبة المرضى في الشعب المصري كبيرة جدا فقراء في لذلك يهتم بمساعدتهم وتخفيف عنهم المعاناة.

وأِشار جراح القلب العالمي، إلى أن 80% من العالم يحتاج إلى علاج للقلب ومعظمهم لا يصل إليهم  العلاج، مؤكدا أن المركز الجديد بالقاهرة سيخدم عدد كبير من المرضى حول العالم، ومصر بها أطباء أكفاء وسيتم علاجهم بكل عزة وكرامة، والهدف في النهاية هو الخدمة الجيدة والعلم والقيم.

وشدد الدكتور مجدي يعقوب إن هناك عمليات صعبة يتم إجراؤها لخدمة الناس، مشيرا إلى أنه في أحد أكبر الكليات في أمريكا أكد لطلابه انهم إذا أرادوا أن يروا ابتكارا فى العلم والجراحة ان يذهبوا إلى أسوان، والمركز الجديد هو نواة لإبداع الشباب.


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