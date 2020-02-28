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فن

إيناس عزالدين تطلق "مالناش نصيب" بكلمات مصرية ونكهة خليجية.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:49 ص
ايناس عزالدين
ايناس عزالدين
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محمد صبحى
وصفت النجمة المصرية إيناس عز الدين الشاعر عبد الإله بن فهد الذي كتب لها كلمات أغنيتها الجديدة "مالناش نصيب" بالمبدع، قائلة: "بأن الكتابة باللهجة المصرية قد يراها البعض سهلة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، خاصة على شاعر سعودي تختلف لهجته كثيرًا عن اللهجة المصرية، التي تحتاج إلى ميزان خاص وإيقاع شعري مميز".

وكانت إيناس قد أطلقت "مالناش نصيب" كأول عمل غنائي لها مع شركة "أنا" للإنتاح الفني عبر قناة الشركة على موقع اليوتيوب، والعمل هو من ألحان غريب وتوزيع طارق عبدالمجيد وإخراج جاد، والذي تطل من خلاله بلقطات جمالية.

وتوجهت إيناس عز الدين في تصريحات خاصة لها على هامش احتفائها بإطلاق هذا العمل الجديد بالشكر لإدارة الشركة وفي مقدمتهم المدير العام للشركة بندر الدوسري، قائلة: "يشرفني العمل تحت راية شركة إنتاج سعودية، خاصة أن هذه الشركة بدأت بعجلة الإنتاج في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة فنية وثقافية هامة، وأعتقد أن جميع الفنانين عيونهم على المملكة وعلى ما ستقدمه من المزيد من الحفلات والمهرجانات الفنية" .

وأشادت بالدور الكبير والتسهيلات الهامة التي قدمتها الشركة لها لإنجاز هذا العمل قائلة: "في الوقت التي تنسحب كبرى الشركات الفنية من مهمتها في إنتاج الأغاني وتقديم المواهب الشابة ودعمها، نجد أنا وزملائي الفنانين المنضوين تحت لواء هذه الشركة كل الدعم المعنوي والفني والمادي لنقدم أعمالًا جديدة ولنثبت أنفسنا" .

وعن مشاريعها الجديدة قالت إيناس عز الدين بأنها ستتفرغ خلال الأيام القليلة القادمة للعمل على ترويج أغنيتها الجديدة ومتابعة انتشارها قبل أن تتوجه إلى مدينة طنجة المغربية للمشاركة في حفل خيري ضخم بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى جانب مجموعة من زملائها الفنانين
إيناس عزالدين تطلق "مالناش نصيب" بكلمات مصرية ونكهة خليجية.. صور
إيناس عزالدين تطلق "مالناش نصيب" بكلمات مصرية ونكهة خليجية.. صور
إيناس عزالدين تطلق "مالناش نصيب" بكلمات مصرية ونكهة خليجية.. صور
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