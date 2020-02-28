محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب عربة القطار بمستشفى الضبعة .. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح أمام قرية رأس الحكمة، حيث تم متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.





وقدم الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث سواء سرعة توجه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة لتقديم كافة الاسعافات والرعاية الطبية ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدنية المعنية وغيرها من الجهات.



