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محافظات

محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب عربة القطار بمستشفى الضبعة .. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:01 ص
صورة من تفقد المصابين
صورة من تفقد المصابين
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح أمام قرية رأس الحكمة، حيث تم متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وقدم الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث سواء سرعة توجه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة لتقديم كافة الاسعافات والرعاية الطبية ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدنية المعنية وغيرها من الجهات.

وأوضح خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح أن حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح وقعت في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر أمس الخميس بمنطقة سيدى عبد الرحمن والذي أسفر عن إصابة  45 شخصا، حيث استقبلت مستشفى الضبعة 25 مصابًا ومستشفى العلمين 10 مصابين، وبمستشفى الحمام 8 مصابين، و2 مصاب مستشفى مطروح العام.
محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب عربة القطار بمستشفى الضبعة .. صور
محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب عربة القطار بمستشفى الضبعة .. صور
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